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09:18, 20 ноября 2024Мир

В МИД назвали рукопожатие Макрона с Лавровым политикой двух стульев

Захарова: желание Макрона пожать Лаврову руку является политикой двух стульев
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Желание президента Франции Эммануэля Макрона пожать руку главе МИД России Сергею Лаврову является политикой «двух стульев». Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Сергей Викторович ответил как истинный дипломат, что раз люди знакомы и это наша позиция. Да, это наша позиция, но вы ведь меня спрашиваете не о нашей позиции. Вы меня спрашиваете, зачем это Макрону. Возможно, это и есть то, что многие называют, глядя на Елисейский дворец, политикой двух стульев», — рассказала дипломат.

Ранее стало известно, что Макрон разыскал Лаврова и пожал ему руку на саммите «Большой двадцатки» (G20) в Рио-де-Жанейро. Позже глава МИД России назвал это рукопожатие «абсолютно нормальной» дипломатической практикой.

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