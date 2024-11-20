В МИД назвали рукопожатие Макрона с Лавровым политикой двух стульев

Захарова: желание Макрона пожать Лаврову руку является политикой двух стульев

Желание президента Франции Эммануэля Макрона пожать руку главе МИД России Сергею Лаврову является политикой «двух стульев». Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Сергей Викторович ответил как истинный дипломат, что раз люди знакомы и это наша позиция. Да, это наша позиция, но вы ведь меня спрашиваете не о нашей позиции. Вы меня спрашиваете, зачем это Макрону. Возможно, это и есть то, что многие называют, глядя на Елисейский дворец, политикой двух стульев», — рассказала дипломат.

Ранее стало известно, что Макрон разыскал Лаврова и пожал ему руку на саммите «Большой двадцатки» (G20) в Рио-де-Жанейро. Позже глава МИД России назвал это рукопожатие «абсолютно нормальной» дипломатической практикой.