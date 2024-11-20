В МИД назвали рукопожатие Макрона с Лавровым политикой двух стульев

Желание президента Франции Эммануэля Макрона пожать руку главе МИД России Сергею Лаврову является политикой «двух стульев». Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
«Сергей Викторович ответил как истинный дипломат, что раз люди знакомы и это наша позиция. Да, это наша позиция, но вы ведь меня спрашиваете не о нашей позиции. Вы меня спрашиваете, зачем это Макрону. Возможно, это и есть то, что многие называют, глядя на Елисейский дворец, политикой двух стульев», — рассказала дипломат.
Ранее стало известно, что Макрон разыскал Лаврова и пожал ему руку на саммите «Большой двадцатки» (G20) в Рио-де-Жанейро. Позже глава МИД России назвал это рукопожатие «абсолютно нормальной» дипломатической практикой.