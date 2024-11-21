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15:23, 21 ноября 2024Из жизни

Женщина 19 лет искала похитителя брата и завоевала его доверие ради мести

В Китае женщина выследила убийцу брата спустя 19 лет поисков и сдала его полиции
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Кадр: odditycentral.com

В Китае женщина 19 лет искала похитителя брата, три года общалась с ним, чтобы завоевать его доверие, и наконец сдала полиции. Об этом сообщает портал 8world.

История мести Ли Хайюй началась в декабре 1992 года. Тогда ее отец крупно поссорился со знакомым из-за зарплаты. Спор зашел так далеко, что после него мужчина решил похитить сына противника — девятилетнего Ли Хуаньпина. Останки мальчика нашли только в феврале 1993 года. Его похититель таинственно исчез.

Тем не менее отец Ли не рассказывал ей и другим дочерям, что Хуаньпина не стало. Долгое время они думали, что ребенок все еще может быть жив. Женщина так хотела найти брата и выследить похитителя, что в 1997 году начала собственные поиски.

В 2014 году не стало отца Хайюй. Он успел оставить семье письмо. В нем мужчина рассказал правду о судьбе сына и раскрыл данные о похитителе ребенка. Хайюй переехала в родной город преступника и через два года познакомилась в нем с мужчиной, внешне похожим на того, кого описывал в прощальной записке отец, — И Моухуа.

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Спустя три года доверительного общения с И Моухуа женщина смогла установить, что он и был тем человеком, который расправился с ее маленьким братом. Она сообщила о преступнике в полицию, и в 2020 году его арестовали. Тогда суд заявил, что доказательств для приговора не достаточно, и отпустил мужчину. Только в сентябре 2024 года И Моухуа снова предстал перед судьей. Хайюй надеется, что его казнят.

Ранее сообщалось, что в штате Айова, США, преступника, едва не избежавшего наказания, поймали и заключили в тюрьму благодаря отпечатку застежки-молнии на жертве. След застежки помог судебному патологоанатому установить, что именно случилось с женщиной, и спровоцировал продолжение расследования.

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