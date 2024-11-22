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12:50, 22 ноября 2024Россия

15-летняя россиянка вымогала у одноклассницы деньги пощечинами и поплатилась

В Забайкалье школьница вымогала у одноклассницы деньги, нанося ей пощечины
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

В селе Красный Чикой Забайкальского края 15-летняя школьница вымогала у одноклассницы деньги, нанося ей пощечины, и поплатилась. По сведениям портала Chita.ru, в отношении юной россиянки возбудили уголовное дело.

Сотрудники полиции выяснили, что школьница под надуманным предлогом требовала у несовершеннолетней деньги, взамен она бы ее не била.

Ровесница передала ей 300 рублей. Оперативники допустили, что старшеклассница не в первый раз прибегала к такому методу добычи денег.

До этого сообщалось, что в Тюмени девочки-подростки жестоко избили 15-летнюю школьницу из-за неприветливого взгляда.

Мать пострадавшей пояснила, что после стычки в школе провели собрание с инспектором по делам несовершеннолетних, однако директор учреждения ограничилась лишь предупреждением для нападавших.

ЖЗЛ
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