15-летняя россиянка вымогала у одноклассницы деньги пощечинами и поплатилась

В Забайкалье школьница вымогала у одноклассницы деньги, нанося ей пощечины

В селе Красный Чикой Забайкальского края 15-летняя школьница вымогала у одноклассницы деньги, нанося ей пощечины, и поплатилась. По сведениям портала Chita.ru, в отношении юной россиянки возбудили уголовное дело.

Сотрудники полиции выяснили, что школьница под надуманным предлогом требовала у несовершеннолетней деньги, взамен она бы ее не била.

Ровесница передала ей 300 рублей. Оперативники допустили, что старшеклассница не в первый раз прибегала к такому методу добычи денег.

До этого сообщалось, что в Тюмени девочки-подростки жестоко избили 15-летнюю школьницу из-за неприветливого взгляда.

Мать пострадавшей пояснила, что после стычки в школе провели собрание с инспектором по делам несовершеннолетних, однако директор учреждения ограничилась лишь предупреждением для нападавших.