Белый дом заявил о необходимости Харрис отдохнуть на Гавайях после провала на выборах

Белый дом заявил о необходимости Харрис отдохнуть на Гавайях после выборов

Вице-президенту США Камале Харрис понадобилось отдохнуть с семьей на Гавайях. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге для журналистов.

По ее словам, политик «заслужила провести время без работы», поскольку она очень тяжело работала в последние четыре года.

Ранее выяснилось, что кампания вице-президента США Камалы Харрис, потратившей рекордные 1,5 миллиарда долларов за 15 недель предвыборной гонки, привела к худшим для Демократической партии результатам за последние 20 лет. Политик упустила преимущество во всех ключевых штатах. При этом The New York Times утверждает, что средств для проведения агитации было достаточно.