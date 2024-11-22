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06:20, 22 ноября 2024Мир

Белый дом заявил о необходимости Харрис отдохнуть на Гавайях после провала на выборах

Белый дом заявил о необходимости Харрис отдохнуть на Гавайях после выборов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Вице-президенту США Камале Харрис понадобилось отдохнуть с семьей на Гавайях. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге для журналистов.

По ее словам, политик «заслужила провести время без работы», поскольку она очень тяжело работала в последние четыре года.

Ранее выяснилось, что кампания вице-президента США Камалы Харрис, потратившей рекордные 1,5 миллиарда долларов за 15 недель предвыборной гонки, привела к худшим для Демократической партии результатам за последние 20 лет. Политик упустила преимущество во всех ключевых штатах. При этом The New York Times утверждает, что средств для проведения агитации было достаточно.

ЖЗЛ
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