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19:23, 22 ноября 2024Экономика

Иностранцы начали избавляться от госдолга Китая

FT: иностранные инвесторы второй месяц подряд сбрасывают гособлигации Китая
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Florence Lo / Reuters

Меры поддержки китайской экономики со стороны властей привели к тому, что иностранные инвесторы начали избавляться от госдолга Китая и второй месяц подряд сбрасывают государственные облигации. Об этом пишет Financial Times (FT).

По оценке экспертов, слишком большая волатильность облигаций, вызванная вмешательством Пекина, а также активный выпуск министерством финансов новых бумаг сделали облигации менее привлекательными.

Также на ситуацию влияет стабильное ослабление юаня и победа на президентских выборах в США Дональда Трампа, от которого ждут ужесточения позиции Белого дома по отношению к КНР, в том числе повышения тарифов.

Две недели назад китайские власти анонсировали новые меры поддержки на сумму 10 триллионов юаней (1,4 триллиона долларов). Предполагается, что пакет пойдет на снижение так называемого скрытого долга, то есть заимствований региональных властей и муниципалитетов, точный объем которых остается неизвестен, но достаточно велик, чтобы вызвать проблемы на государственном уровне.

Однако чиновники ничего не сказали о дополнительных мерах по стимуляции внутреннего спроса, что считают ключевым условием роста. На этом фоне оценки перспектив экономики КНР ухудшились, в том числе вернулись к падению акции. За две недели основной внутренний фондовый индекс CSI 300 потерял почти семь процентов.

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