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14:55, 22 ноября 2024Экономика

Набиуллина предупредила об угрозе манипуляции людьми через цифровизацию

Глава ЦБ Набиуллина предупредила об угрозе манипуляций через удобные сервисы
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Цифровизация банковских услуг позволила организациям предлагать гражданам более удобные сервисы, однако вместе с этим выросла и угроза манипуляции людьми. Об этом в рамках конференции «Фокус на клиента» предупредила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, передает «Российская газета».

В качестве примера она привела механизм оформления какого-либо продукта, во время которого клиенту предлагают просто нажать на кнопку и подтвердить согласие с характеристиками продукта. Что находится за этой кнопкой, мало кто смотрит, а там может быть «целый ворох разных инструментов и услуг», о которых «человек даже не догадывается».

Набиуллина отметила, что примеров такого рода довольно много. Она пообещала, что регулятор продолжит реагировать на жалобы граждан и отслеживать попытки банков навязать им лишние услуги.

По словам главы ЦБ, стремление продавать россиянам одни финансовые продукты, менее выгодные, вместо других (мисселлинг) является главным пороком банковской системы. Изменения к лучшему есть, они заметные, но не кардинальные. В 2024 году число жалоб на навязывание ненужных услуг снизилось на 40 процентов, а на мисселинг — в три раза.

Ранее эксперты отметили, что полный отказ от наличности потребует тотальной цифровизации всего государства, однако такой процесс несет в себе дополнительные риски. Например, придется решать проблему дискриминации тех, кому цифровые услуги недоступны, возрастет ущерб от технических сбоев и кибератак.

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