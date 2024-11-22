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11:49, 22 ноября 2024Бывший СССР

Бывший премьер назвал ведущие силы переворота 2004 года на Украине

Экс-премьер Азаров: ведущими силами переворота 2004 года были националисты
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
СюжетПротесты в США
Микола Азаров

Микола Азаров. Фото: x99 / Globallookpress.com

Ведущими силами переворота на Украине 2004 года являлись националисты. Такое заявление сделал экс-премьер республики Николай Азаров в интервью РИА Новости.

«Националистических возгласов не было, но ведущие силы переворота были националисты, которые готовились в западных областях Украины и являлись бандеровцами по сути», — рассказал Азаров.

По его словам, представители этих сил запугивали членов Верховного суда информацией о местонахождении их родственников.

«По этим методичкам Шарпа самое главное было представить свою власть, которая действует, демонизировать, представить ее как исчадие ада, что именно в этой власти корень всех проблем Украины», — добавил Азаров.

Ранее экс-премьер рассказал о первой попытке незаконно сменить власть в стране. По его словам, она произошла в 2000 году. Причастность к операции имели, как рассказал Азаров, спецслужбы США, а поводом для начала протестов стал инцидент с украинским журналистом, тело которого было найдено после записи разговора Кучмы, где тот высказывал недовольство журналистом.

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