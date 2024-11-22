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11:10, 22 ноября 2024Бывший СССР

Бывший премьер Украины рассказал о первой попытке незаконной смены власти в стране

Азаров: самая первая попытка сменить власть на Украине произошла в 2000 году
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
СюжетПротесты в США

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров рассказал о первой попытке незаконно сменить власть в стране. По его словам она произошла в 2000 году, передает РИА Новости.

«Первая попытка смены власти, смены режима политического была и осуществлялась хронологически в 2000 и 2001 году. Это была хорошо подготовленная операция», — рассказал экс-премьер, добавив, что в это время получило большую популярность движение «Украина без [экс-президента Леонида] Кучмы».

Причастность к операции имели, как рассказал Азаров, спецслужбы США, а поводом для начала протестов стал инцидент с украинским журналистом, тело которого было найдено после записи разговора Кучмы, где тот высказывал недовольство журналистом.

Ранее Азаров заявил, что предложенная Владимиром Зеленским в его «плане стойкости» инициатива о наборе в Вооруженные силы Украины (ВСУ) граждан младше 25 лет ведет к тотальной мобилизации в стране. Политик также отметил, что Украина несет серьезные потери. По его словам, до миллиона украинцев потеряны безвозвратно, включая раненых и инвалидов.

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