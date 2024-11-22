Еще в одном регионе России захотели ограничить продажу алкоголя

В Самарской области захотели ограничить продажу алкоголя

В Самарской области захотели ограничить продажу алкоголя. Об этом сообщает Telegram-канал «Самара с огоньком».

С инициативой выступил один из депутатов Самарской губернской думы. Он предложил ограничить продажу спиртного промежутками с 8:00 до 12:00 и с 17:00 до 23:00.

Действие запрета автор поправок предложил распространить на выходные, нерабочие и праздничные дни.

Ранее в Вологодской области анонсировали вступающие в силу в 2025-м году новые правила реализации алкоголя – его будут продавать всего два часа в день, с 12 до 14 часов. Глава региона Георгий Филимонов заявил, что это может способствовать росту рождаемости.