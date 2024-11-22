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17:08, 22 ноября 2024Силовые структуры

ФСБ рассекретила документы Севастопольского судебного процесса над командиром вермахта

В Крыму ФСБ рассекретила документы суда над командующим 17-й армией вермахта
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В Крыму сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России рассекретили документы предварительного и судебного расследования преступлений, совершенными немецкими военными и командованием 17-й армии вермахта на оккупированной территории СССР в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по региону.

По данным агентства, речь идет о преступлениях, совершенными нацистскими оккупантами, которые в ноябре 1947 года были осуждены на «Севастопольском судебном процессе». Так, материалы начинаются с ареста командующего 17-й армией вермахта генерала-полковника Эрвина Густава Йенеке. Установлено, что до ареста он скрывался на освобожденной от нацизма Германии в 1945 году территории под фамилией отставного штабсцальмайстера Антона Гердеса. Кроме того, среди рассекреченных документов — ранее неизвестные архивные дела в отношении преступлений пособников немецкого генерала — Виллерт Отто, Альберти Гельмут, Шреве Эрнста, Кайбель Пауля, Ган Адама и других, а также опросы свидетелей преступлений и опросы осужденных фашистов. В результате новые данные из рассекреченных документов позволили дополнить ранее опубликованные копии других материалов и раскрыть многочисленные детали расследования преступлений, совершенных нацистами против мирных жителей и военнопленных в оккупированном Крыму.

«Севастопольский судебный процесс» завершился 23 ноября 1947 года. Тогда осудили 12 человек разных званий во главе с командующим 17 армией генералом-полковником Эрвином Йенеке. Отмечается, что «Севастопольский судебный процесс» стал первым процессом, на котором преступления немецких оккупантов, совершенные в Крыму, получили юридическую оценку.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Республики Адыгея признал геноцидом советского народа преступления, совершенные нацистами в период Великой Отечественной войны на ее территории.

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