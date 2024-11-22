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13:54, 22 ноября 2024Бывший СССР

«Готов согласиться на меньшее». На Западе заявили, что Зеленский изменил позицию по конфликту на Украине

Telegraph: Зеленский изменил позицию по конфликту на Украине после победы Трампа
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Libkos / AP

Президент Украины Владимир Зеленский изменил риторику в отношении российско-украинского конфликта и способов его завершения, сообщает Telegraph.

Зеленский <…> хотел полностью вытеснить российских военных с Украины. Теперь же он, похоже, готов согласиться на меньшее, даже если изменения в его словах едва заметные

из материала издания Telegraph

По мнению авторов статьи, с ноября 2024 года украинский политик заметно смягчил свой воинственный настрой касательно окончания боевых действий. Он оставил свои максималистские идеи, предполагающие победу Вооруженных сил Украины в конфликте и возвращение территорий с помощью силы. При этом журналисты связывают перемены в поведении украинского лидера с недавней победой Дональда Трампа на выборах в США.

Фото: Juan Medina / Reuters

Зеленский признал неспособность Украины выйти на границы 1991 года

Украинский глава Владимир Зеленский признал, что в данный момент у страны нет возможности и необходимых ресурсов для того, чтобы выйти на границы 1991 года.

Мы понимаем, что на данный момент у нас нет достаточной силы, чтобы с оружием в руках отбросить Россию на линию 1991 года

Владимир Зеленскийпрезидент Украины

Политик уточнил, что Киев не намерен отказываться от потерянных территорий юридически, однако в нынешних условиях вернуться к прежним границам просто невозможно.

В России прокомментировали признание главы Украины, заметив, что Зеленский смягчил риторику о границах из-за влияния Запада. Об этом заявила первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Она предположила, что иностранные партнеры Киева намекнули ему на неизбежность мирных переговоров с Россией. К этой мысли страны Запада, наверняка, подтолкнула недавно обновленная ядерная доктрина России. Журова добавила, что весь мир и особенно граждане Украины жаждут наступления мирного времени, так что у Зеленского нет выбора, кроме как постепенно менять свой настрой.

В России заявили, что риторика Зеленского изменилась после победы Трампа

Риторика Владимира Зеленского заметно изменилась в сторону меньшей воинственности после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. В этом убежден депутат Госдумы Алексей Чепа.

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«Мы понимаем, что, пока существуют определенные действия со стороны руководителей Зеленского, пока остается возможность получать от них деньги и оружие, он будет им подыгрывать. Но при этом не реагировать на результаты американских выборов, в ходе которых победил Дональд Трамп, он не может», — пояснил парламентарий.

По его мнению, некоторые западные политики продолжают поддерживать Украину, однако через полтора месяца, когда состоится инаугурация Трампа, им придется пересмотреть свои взгляды. То же самое касается и главы Украины — до 20 января ему придется снизить градус агрессии в рамках конфликта, так как это вряд ли получит одобрение нового руководства США.

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