Кадыров рассказал о состоящих в спецназе «Ахмат» командире Хохле и «корейце Диме»

Кадыров рассказал, что в спецназе «Ахмат» есть командир Хохол и «кореец Дима»

Один из командиров в спецназе «Ахмат» имеет позывной Хохол, а также там есть «кореец по имени Дима». Такие подробности рассказал в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Найден виновный в панике Запада по поводу северокорейских добровольцев. Оказывается, что всю эту смуту в стане врага навел всего лишь один кореец по имени Дима, который родом из Сахалина и является бойцом легендарного спецназа "Ахмат"», — написал политик.

Он добавил, что командир одного из отряда спецназа «Ахмат» имеет позывной Хохол. По национальности он украинец, подтвердил Кадыров.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории России. Как утверждает газета The New York Times, решение было принято на фоне того, что РФ якобы задействовала в боевых действиях в Курской области войска из Северной Кореи.