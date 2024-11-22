«Кончится ракетным ультиматумом». В России после слов Путина об «Орешнике» порассуждали, кто первый даст заднюю

Симоньян: ждем после предупреждения Путина, кто первый даст заднюю

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян отреагировала на обращение президента Владимира Путина после применения западных дальнобойных ракет по территории России и ответе Москвы. Журналист призвала дождаться, «кто первый даст заднюю».

Накануне глава государства заявил, что конфликт на Украине приобрел черты глобального характера после атак дальнобойными западными ракетами по России — системами Storm Shadow ударили по Курской и Брянской областям. Путин также рассказал об успешном испытании новейшей российской ракеты средней дальности «Орешник», которую не могут перехватить средства ПВО.

Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

«Два года меня спрашивают, когда и чем это кончится. Два года я отвечаю: когда не знаю, но кончится ракетным ультиматумом», — написала Симоньян, добавив, что ее рассуждения подтвердились.

А дальше — кто первый даст заднюю. И если вы хоть раз видели Начальника, то такого вопроса не возникает Маргарита Симоньян главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT

Зеленский подтвердил удар «Орешником» по Днепропетровску и возмутился отсутствием реакции

Кроме того, как считает президент Украины Владимир Зеленский, российский лидер «проверяет» партнеров Киева. «Если жесткой реакции на поступки России нет, значит, они видят, что так можно», — добавил Зеленский. В Белом доме же заверили, что пуск «Орешника» не окажет сдерживающего влияния на политику США по Украине. Между тем Пентагон выразил обеспокоенность применением Россией нового типа вооружения. Хотя там признали, что США получили соответствующее предупреждение от РФ незадолго до пуска.

Военный эксперт Юрий Кнутов, объясняя выбор завода «Южмаш» в качестве цели для удара российской сверхзвуковой ракетой «Орешник», сказал, что это предприятие с серьезной материально-технической базой и значимыми наработками. Предположительно, сейчас из цехов завода выходят крылатые ракеты «Нептун» и оперативно-технические ракеты «Гром-2», которые используются для обстрелов территории РФ. Также на «Южмаше» имеются подземные цеха, которые практически невозможно разрушить обычными ракетами.

В России оценили влияние «Орешника» на Запад и ход СВО

Глава Чечни Рамзан Кадыров, реагируя на заявление Путина, указал, что применение «Орешника» может заставить западные страны начать намекать на переговоры. Он также призвал показать всю мощь российского дальнобойного оружия, чтобы и Украина, и Запад «содрогнулись от страха».

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик между тем отметил, что Россия дала Западу понюхать, «чем пахнет кулак в гиперзвуковом исполнении», ударив новым вооружением по военному предприятию в украинском Днепропетровске. При этом, добавил он, к этому кулаку «прилагаются длинные руки».