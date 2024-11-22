Крупный российский музей открылся после обысков

Пермский музей современного искусства PERMM открылся после обысков

Пермский музей современного искусства PERMM, в котором накануне прошли обыски, снова открылся для посетителей. Об этом сообщает местное издание Ura.ru.

Как сообщили журналистам представители музей, сейчас он работает в штатном режиме.

«Сегодня музей снова работает. Все у нас в штатном режиме, с 12 часов музей открыт», — цитирует издание собеседника.

Прошедшие в музее следственные действия связывают с уголовным делом в отношении основателя и экс-директора PERMM Марата Гельмана (признан Минюстом России иноагентом, внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), который сейчас проживает в Черногории.

Ранее стало известно, что обыски прошли в музее PERMM, а также в доме нынешнего директора музея Наили Аллахвердиевой.