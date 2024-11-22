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14:30, 22 ноября 2024Бывший СССР

Лукашенко описал работу журналистов и политиков словами «пропаганда» и «агитация»

Президент Лукашенко сообщил о работе политиков в эпоху информационной войны
Сергей Болиев (редактор отдела БСССР)

Фото: Sputnik / Sergei Savostyanov / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко описал работу политиков и журналистов в эпоху информационной войны. Подробности публикует Telegram-канал «Пул Первого».

Глава Белоруссии рассказал об этом на «Открытом микрофоне» со студентами Минского университета. Лукашенко призвал студентов быть осторожными во время информационной войны.

Лукашенко назвал журналистов теми, кто должен помочь обществу во время такой войны. «Все журналисты, все политики — это пропаганда, контрпропаганда и агитация», — заявил президент Белоруссии.

Ранее Лукашенко опроверг наличие диктатуры в республике. «Это америкосы придумали: диктатор, диктатор!», — пояснил президент.

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