Президент Белоруссии Лукашенко назвал свою диктатуру «выдумкой америкосов»

Назвать президента Белоруссии Александра Лукашенко диктатором было выдумкой США. Об этом глава государства заявил на встрече со студентами гуманитарного профиля, передает агентство БелТА.

«Никакой диктатуры в стране нет и быть не может. Потому что для того, чтобы быть диктатором, у тебя должны быть рычаги диктатуры. А какие у меня рычаги? Это америкосы придумали: диктатор, диктатор! Как я могу Америкой диктовать. Сегодня Трамп и Байден не могут диктовать. У нас что, самая сильная экономика? Нет», — объяснил Лукашенко.

Белорусский лидер добавил, что в республике не должно быть вождизма. Глава государства признался, что это является страхом всей его президентской жизни.

Ранее Лукашенко заявил, что мир находится на пороге третьей мировой войны. Он подчеркнул, что информационная война идет уже давно.

