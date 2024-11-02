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13:34, 2 ноября 2024Бывший СССР

Лукашенко признал диктатуру в Белоруссии

Лукашенко: в Белоруссии есть диктатура стабильности, безопасности и доброты
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

В Белоруссии есть диктатура. Ее наличие признал президент республики Александр Лукашенко, передает РИА Новости.

«Уже около миллиона человек, по безвизу приехавшие к нам, смогли воочию убедиться, что в Беларуси действительно есть диктатура. Диктатура стабильности, безопасности, порядка, доброты и гостеприимства. Диктатура справедливости», — объяснил глава государства.

Лукашенко вместе с тем поделился, что в Белоруссию с удовольствием приезжают иностранцы. По его словам, им нравятся чистота, безопасность и комфорт в стране. Президент добавил, что привлекательность республики необходимо сохранить, «чего бы это ни стоило».

Ранее Лукашенко рассказал о своей самоотверженной работе по предотвращению войны. Он заявил, что делает все возможное, чтобы белорусам не пришлось брать в руки оружие.

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