Лукашенко пригрозил отключением интернета из-за желающих протестовать

Лукашенко: при повторении протестов в стране отключат интернет

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что при повторении протестов в стране отключат интернет, его слова передает БелТА.

«Если это повторится, отключим вообще. Скажу откровенно, что это практически всегда, особенно на начальных стадиях, было с моего разрешения», — рассказал белорусский лидер.

По его словам, защита страны является его главной задачей, а в случае успеха протестов в стране находился бы военный контингент НАТО.

«Но я знал, что если я тогда с соответствующими людьми не устою, здесь будут войска НАТО. Они уже были заряжены к этому», — добавил Лукашенко.

Это, как добавил президент, неминуемо бы привело к реакции России и началу войны, а причиной была работа иностранных спецслужб в стране через интернет.

Ранее Лукашенко заявил, что Киев активно использует информационно-психологические спецоперации (ИПСО, псиоп) в ходе конфликта с Россией. Лукашенко также напомнил о событиях, произошедших в Буче. По его словам, в них обвиняли российских военных, которые не имели к этому никакого отношения.