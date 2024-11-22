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11:03, 22 ноября 2024Мир

МИД Бельгии осудил использование поставленных США на Украину противопехотных мин

МИД Бельгии: Брюссель обеспокоен применением противопехотных мин США на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Министерство иностранных дел Бельгии осудило использование противопехотных мин, поставленных США на Украину. Об этом стало известно из заявления, опубликованного на официальной странице ведомства в социальной сети X.

«Бельгия обеспокоена применением противопехотных мин на Украине. Это оружие неизбирательного действия, которое наносит ущерб гражданскому населению даже после окончания конфликта», — говорится в сообщении.

Бельгийское внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что Брюссель вновь заявляет о своей полной поддержке Оттавской конвенции о запрете этого оружия и настоятельно призывает все государства соблюдать Конвенцию.

Ранее стало известно, что США могут включить противопехотные мины и в будущие пакеты помощи Украине. Отмечается, что в американском оборонном ведомстве допустили такую возможность.

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