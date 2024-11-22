МИД Бельгии осудил использование поставленных США на Украину противопехотных мин

МИД Бельгии: Брюссель обеспокоен применением противопехотных мин США на Украине

Министерство иностранных дел Бельгии осудило использование противопехотных мин, поставленных США на Украину. Об этом стало известно из заявления, опубликованного на официальной странице ведомства в социальной сети X.

«Бельгия обеспокоена применением противопехотных мин на Украине. Это оружие неизбирательного действия, которое наносит ущерб гражданскому населению даже после окончания конфликта», — говорится в сообщении.

Бельгийское внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что Брюссель вновь заявляет о своей полной поддержке Оттавской конвенции о запрете этого оружия и настоятельно призывает все государства соблюдать Конвенцию.

Ранее стало известно, что США могут включить противопехотные мины и в будущие пакеты помощи Украине. Отмечается, что в американском оборонном ведомстве допустили такую возможность.