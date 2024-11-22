Модным в 2000-х годах джинсам предрекли популярность зимой

Vogue: модным в 2000-х годах джинсам без пояса предрекли популярность зимой

Одному модному в нулевых годах фасону джинсов предрекли популярность зимой. Соответствующий материал публикует французская версия журнала Vogue.

По словам журналистов, в грядущем сезоне актуальными вновь станут брюки из денима без пояса с низкой посадкой. Отмечается, что данный вариант штанов придумала американская певица Мэрайя Кэри во время работы над клипом на песню Heartbreaker. Так, ей не понравилась завышенная талия ее джинсов и она оторвала их верхнюю часть.

В свою очередь, в настоящее время предметы гардероба данного кроя появились в коллекциях известных марок. В их числе — Diesel, Mango и Maison Margiela.

Ранее в ноябре сообщалось, что один популярный в нулевых годах вид обуви также вернулся в моду.