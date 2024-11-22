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17:35, 22 ноября 2024Россия

Москвичам рассказали о праздничной программе ко Дню матери

Заммэра Ракова: в День матери в Москве пройдут праздничные лекции и выставки
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

В Москве особое внимание уделяется поддержке женщин с детьми и тем, кто только готовится завести ребенка. О том, какая помощь оказывается горожанкам, в канун Дня матери рассказала вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, московские матери уникальны, так как умело сочетают карьерные амбиции, увлечения и заботу о семье в динамике жизни мегаполиса. «Особенно радует, что количество многодетных мам из года в год только растет. Москва является лучшим городом для воспитания и роста детей. Как мама, скажу, что самое главное для женщины — это здоровье и хорошее образование ее детей. Мы повышаем доступность детских садов с самого раннего возраста, а для ребят постарше создаем все условия для получения академического образования и раскрытия их талантов», — рассказала заммэра.

Ракова подчеркнула, что более 130 тысяч столичных кружков и секций затрагивают все направления дополнительного образования. При этом 80 процентов из них бесплатны. Кроме того, в Москве модернизируют и строят детские поликлиники и больницы. Так, в 2025 году планируется достроить больницу Святого Владимира, которая станет одним из самых современных детских многопрофильных стационаров.

Вице-мэр добавила, что власти Москвы поддерживают желающих стать матерями горожанок, начиная от помощи в грамотном планировании беременности и до самих родов. «Вместо устаревших женских консультаций мы создаем комфортные центры женского здоровья, развиваем сеть акушерских стационаров и современных перинатальных центров. Мы поддерживаем мам и в их стремлении профессионально расти и развиваться», — констатировала она.

Ракова также рассказала, что в честь Дня матери для горожанок с детьми подготовили специальную праздничную программу. С 24 ноября по 1 декабря в Москве пройдет масштабная выставка фоторабот, посвященная искусству материнства. Экспозиции разместят в Доме музыки, Центральном детском магазине на Лубянке, Театре имени Пушкина, на колесе обозрения «Солнце Москвы» и других площадках. В свою очередь, художники Центральной художественной школы поздравят матерей, которые находятся на лечении с детьми в столичных стационарах. Они создадут для них портреты, которые затем украсят сумки-шоперы.

Кроме того, с 25 по 29 ноября во всех образовательных организациях Москвы пройдет лекторий для родителей «Мелодия отношений: как общаться эффективно с ребенком». В рамках него столичные психологи проведут открытые встречи, где дадут практические советы по конструктивному общению и ответят на вопросы родителей.

Праздничная программа также затронет центры госуслуг «Мои документы», в которых до 24 ноября можно будет взять красочные открытки и анкеты «Мама, а ты знаешь...». Помимо этого, в детских уголках офисов организуют мастер-классы, где малыши смогут изготовить 3D-открытки или аппликации в виде аиста. А во флагманских центрах пройдут занятия по созданию кукол, украшений, картин, причесок и макияжа. Кроме того, посетителей научат создавать праздничные композиции для сервировки стола.

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