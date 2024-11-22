«Ощущать реальность на своей шкуре — это уже полезно». Лавров заявил об испуге Зеленского из-за ответа России

Глава МИД Лавров заявил об испуге Зеленского из-за запуска ракеты «Орешник»

Украинский президент Владимир Зеленский испугался ответа Москвы на разрешение Запада Киеву бить дальнобойным оружием вглубь российской территории, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его мнению, украинский лидер «стал обвинять своих хозяев в том, что они его оставляют безоружным перед лицом такой вот акции» (имеется в виду применение РФ новой гиперзвуковой ракеты «Орешник»).

Я так понимаю, Зеленский испугался. (…) Наверное, это полезный результат. Потому что хотя бы быть поближе к реальности, ощущать ее на своей шкуре, это уже полезно

Сергей Лавров министр иностранных дел РФ

Лавров также подчеркнул, что этим решением Запад сам себя сделал прямым участником конфликта. «Без их (Запада — прим. «Ленты.ру») прямого участия ни одна из этих ракет никуда бы не полетела», — указал он.

Лавров также считает, что демократы, которые дали разрешение Киеву наносить удары вглубь России, хотят таким образом оставить как можно более плохое наследство следующей администрации США.

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

В России считают, что применение «Орешника» помогло «отрезвить» взгляды Зеленского

Издание Telegraph также указало на замешательство Зеленского после удара «Орешником» по объектам на территории Днепропетровска. Журналисты издания отмечают, что президент Украины изменил риторику в отношении конфликта и способов его завершения. Так, согласно материалу, если раньше Зеленский хотел полного вытеснения российских военных с территории Украины, теперь он «готов согласиться на меньшее, даже если изменения в его словах едва заметные».

«Мощные и результативные удары нашего "Орешника" здорово отрезвили взгляды клики Зеленского, да и их кураторов в Соединенных Штатах и Европе. Уже появились видимые симптомы страха и даже паники в рядах западных демагогов», — высказался о ситуации председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

На Украине рассказали о планах по защите от «Орешника»

Представитель МИД Украины заявил, что у Киева уже есть план по тому, как защититься от «Орешника», которому нет аналогов в мире, по мощности удара. Так, стало известно, что украинская сторона может запросить у США противоракетные комплексы для отражения ударов российской баллистической ракеты.

Представитель украинского МИД уточнил, что Киев уже обратился к своим западным партнерам с просьбой предоставить системы противовоздушной обороны, способные перехватывать такие ракеты. Среди прочего, добавил он, Украина может запросить зенитно-ракетный комплекс THAAD от корпорации Lockheed Martin, который предназначен для перехвата ракет средней дальности и был принят на вооружение армией США в 2008 году.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Системы ПВО не могут перехватить новейшую российскую ракету

Как сообщил президент России Владимир Путин, рассказывая о первом применении ракеты в своем обращении к россиянам, системы ПВО не способны перехватить «Орешник».

Ракета практически неуязвима для систем противоракетной обороны (ПРО) благодаря своей высокой скорости и особенностям траектории, рассказал военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин. «Сегодня "Орешник" не может сбить ни одна система ПРО в мире. Это гиперзвуковая ракета, двигающаяся со скоростью 2-3 километра в секунду. Ни одна другая ракета не обладает такой скоростью», — объяснил специалист. Таким образом это оружие нельзя ни сбить, ни повредить.