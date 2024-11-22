Канцлер ФРГ Шольц назвал применение РФ «Орешника» пугающей эскалацией

Канцлер Германии Олаф Шольц высказался о применении Россией новейшей баллистической ракеты средней дальности «Орешник» для удара по территории Украины. Он счел это пугающей эскалацией конфликта.

[Президент России Владимир] Путин использовал ракеты средней дальности для нанесения удара по территории Украины. Пугающая эскалация Олаф Шольц канцлер ФРГ

При этом, по его словам, ФРГ не поменяет своей позиции по поставкам Киеву дальнобойных ракет Taurus и даче разрешения на применение немецкого оружия для ударов по территории России. Она останется неизменно отрицательной.

Фото: Axel Schmidt / Reuters

В российском Минобороны впервые раскрыли детали удара «Орешником»

В российском оборонном ведомстве в пятницу, 22 ноября, впервые раскрыли детали удара «Орешником» по территории Украины. Там применение новейшей ракеты назвали успешным и сообщили, что удар пришелся по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса в Днепропетровске. Решение о запуске ракеты средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении, по данным Минобороны РФ, было принято в ответ на использование Киевом американского и британского дальнобойного оружия для ударов вглубь территории России.

Цель пуска достигнута. Все боевые блоки достигли объекта поражения Минобороны России

Как уточнил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, «Орешник» поразил цеха завода «Южмаш», где производились снаряды и беспилотники для украинской армии.

Россия предупредила США о запуске «Орешника»

В беседе с журналистами пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что российская сторона заранее направила США автоматическое предупреждение о запуске «Орешника», так как ракета является баллистической.

Дмитрий Песков Фото: Sergei Bobylev / Pool / Sputnik / Reuters

При этом на данный момент никаких контактов между Кремлем и администрацией действующего президента США Джо Байдена после испытаний ракеты не было, однако в Москве не сомневаются, что Вашингтон ознакомился с последним обращением Путина, которое «было весьма исчерпывающим, понятным, логичным», добавил Песков. Он также подчеркнул, что в своем заявлении российский президент акцентировал готовность к любым контактам с целью деэскалации конфликта на Украине.

«Орешник» не имеет аналогов в мире

Уникальную особенность «Орешника» раскрыл военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

Во-первых, это оружие гиперзвуковое, то есть оно летит очень быстро. Такое оружие не у каждого государства в принципе имеется. Но дело тут не только в том, что оно гиперзвуковое. Здесь речь идет о мощности удара Александр Перенджиев военный эксперт

По словам эксперта, по мощности удара «Орешник» не имеет аналогов в мире. При этом он подчеркнул, что на данный момент Россия применила не полностью завершенную версию данного оружия. «Оно может модернизироваться по мощности и по эффективности. Вот что нужно понимать прежде всего Западу», — заключил Перенджиев.