В США признали, что от российских ракет «Орешник» сложно защититься. Почему средства ПРО почти бессильны перед ними?

Defense One: от удара российских ракет «Орешник» будет сложно защищаться

От удара новейших российских ракет средней дальности «Орешник» будет крайне сложно защититься. Об этом сообщает портал Defense One со ссылкой на директора проекта противоракетной обороны в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) Тома Карако.

По его словам, средствам противоракетной обороны (ПРО) будет чрезвычайно трудно сбить этот вид ракет. Вероятно, все дело в оснащении снарядов разделяющейся головной частью индивидуального наведения (РГЧ ИН). При этом все вторичные ракеты, выпущенные с основной, также тяжело перехватить, отметил эксперт.

Если это действительно боеголовка РГЧ ИН, то это будет чрезвычайно сложная задача — поразить несколько целей, если они летят очень быстро Том Карако директор проекта противоракетной обороны в Центре стратегических и международных исследований

Он добавил, что разделяющиеся боеголовки очень маневренные, что в разы усложняет задачу для обороняющейся стороны.

Фото: Sebastian Kahnert / dpa / Globallookpress.com

Запущенные Россией ракеты «Орешник» доставили все боеголовки к цели на Украине

Новейшая российская ракета средней дальности «Орешник», нанесшая удар по заводу «Южмаш» в Днепропетровске, достигла поставленной задачи. Ракеты доставили все боеголовки к заданной цели на Украине, сообщил обозревать издания Forbes Дэвид Экс.

«Кажется, что она доставила все боеголовки. Телеметрия — высота и скорость — указала, что это была баллистическая ракета», — заметил обозреватель в своем материале. По его словам, уникальность ракеты заключается в том, что она способна доставлять не только обычные, но и ядерные снаряды с высокой скоростью. Экс назвал новейшую российскую разработку «чем-то особенно пугающим».

Военные аналитики сравнили «Орешник» с ядерными ракетами

Баллистическая ракета «Орешник», которую использовали для удара по военным целям на Украине, сравнима по мощности с ракетами с ядерными боевыми частями. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

По его словам, данный тип ракет способен уничтожить цель на расстоянии до 1000 километров. При этом она может преодолеть расстояние в 700 километров всего за несколько минут.

Есть такой ответ, скажем так, оружие, которое не является ядерным. Но по своим характеристикам, помимо того, что ядерное оружие — это радиация, это все остальное, оно по мощности соответствует Василий Дандыкин военный эксперт

Полковник Виктор Баранец также рассказал, что «Орешник» может нести сразу несколько боевых частей. Он уточнил, что их может быть три или даже шесть. При этом их создали на основе взрывчатого вещества, а не ядерного материала, потому ранее российский президент Владимир Путин и заметил, что «Орешник» является «ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении».