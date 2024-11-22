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09:46, 22 ноября 2024Мир

США хотели подготовить Украину к удару «Орешника». Может ли запуск новейшей российской ракеты усилить помощь Киеву?

Bloomberg: США предупредили союзников о запуске экспериментального оружия РФ
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРакетные удары по Украине:
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Ministry of Defence of the Russia / Globallookpress.com

США заранее уведомили Украину о предстоящем запуске Россией новейшей ракеты средней дальности «Орешник». Киеву хотели дать время подготовиться, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Изначально агентство Bloomberg со ссылкой на источники написало, что предупреждение США касалось использования Россией «экспериментального оружия». Позднее комментарий дали в Белом доме. «Мы сообщили Украине и нашим ближайшим союзникам и партнерам в последние дни, чтобы подготовить их», — заявила Жан-Пьер в ходе брифинга. Пресс-секретарь Пентагона также предоставила схожую информацию. При этом на вопрос о том, какие меры могла принять Украина для подготовки к такому удару, представитель Минобороны США отказалась отвечать.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также рассказал, что Россия оповестила американцев о пуске по линии Российского национального центра по уменьшению ядерной опасности, который работает в автоматическом режиме.

Предупреждение было направлено в явочном автоматическом режиме за 30 минут до пуска

Дмитрий Песковофициальный представитель Кремля

Он также пояснил, что Россия не информировала США о применении «Орешника». По его словам, у Москвы нет подобных обязательств, поскольку «Орешник» не является межконтинентальной стратегической ракетой, это вооружение средней дальности.

Фото: ГСЧС Украины

В Белом доме рассказали о поддержке Украины после запуска «Орешника»

Карин Жан-Пьер подчеркнула, что запуск российской ракеты не окажет сдерживающего влияния на политику Вашингтона в отношении Украины. Она также сказала, что США по-прежнему придерживаются стратегии поддержки Украины, несмотря на возможные действия со стороны Москвы.

Между тем The New York Times пишет, что запуск ракеты средней дальности «Орешник» был предупреждением для Украины и ее союзников. «Вместо ракеты из стратегического арсенала Россия запустила ракету большей дальности, способную нести ядерные боеголовки», — отмечают западные журналисты, указывая, что так Москва якобы хотела «вселить страх» в Киев и его союзников. В свою очередь, директор военных наук Королевского объединенного института оборонных исследований, базирующегося в Лондоне, Мэтью Сэвилл заявил, что пуск «Орешника» — это сигнал прежде всего Западу, а не Украине.

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В Госдуме предупредили о приближении нового «ракетного кризиса»

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий предупредил, что Запад подводит мир к новому «ракетному кризису». «С учетом наличия у Российской армии новейших вооружений с огнем лучше не играть. И даже не пробовать провоцировать», — высказался парламентарий.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев также обратился к Западу после удара ракеты «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске. «Вы же этого хотели? Ну, вы это и получили, черт возьми!» — заявил Медведев. Кроме того, он опубликовал видео, на котором запечатлен момент удара новейшей баллистической ракетой по «Южмашу».

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