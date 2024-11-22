«РБК-Украина»: Покровскую военную администрацию перенесут подальше от фронта

Правительство Украины решило перенести Покровскую районную военную администрацию подальше от фронта. Об этом сообщает РБК-Украина.

Ведомство перенесут в село Доброполье Криворожской сельской общины подконтрольного Киеву Покровского района Донецкой народной республики (ДНР). Издание отмечает, что расстояние от Доброполья до прифронтового Покровска составляет около 23 километров.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский приехал с визитом в Покровск. В ходе поездки Зеленский заявил о напряженной обстановке на покровском направлении в ДНР и вручил награды бойцам расположенной в окрестностях города 25-й бригады Вооруженных сил Украины.