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15:23, 22 ноября 2024Бывший СССР

Покровскую военную администрацию перенесут подальше от фронта

«РБК-Украина»: Покровскую военную администрацию перенесут подальше от фронта
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Armed Forces of Ukraine / Reuters

Правительство Украины решило перенести Покровскую районную военную администрацию подальше от фронта. Об этом сообщает РБК-Украина.

Ведомство перенесут в село Доброполье Криворожской сельской общины подконтрольного Киеву Покровского района Донецкой народной республики (ДНР). Издание отмечает, что расстояние от Доброполья до прифронтового Покровска составляет около 23 километров.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский приехал с визитом в Покровск. В ходе поездки Зеленский заявил о напряженной обстановке на покровском направлении в ДНР и вручил награды бойцам расположенной в окрестностях города 25-й бригады Вооруженных сил Украины.

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