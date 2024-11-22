Полиция нашла украденную на российской выставке картину «Счастье любит тишину»

В Москве полицейские вернули украденную картину «Счастье любит тишину»

В Москве полицейские задержали подозреваемого в краже картины. Об этом в пятницу, 22 ноября, «Ленте.ру» рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.



По данным полиции, картина «Счастье любит тишину» демонстрировалась на выставке «Свет Азии», проходившей в столичном районе Дорогомилово. О пропаже стало известно от главы художественного салона, который сообщил, что неизвестный воспользовался легким доступом к экспонатам и снял полотно, после чего скрылся. Оперативникам удалось установить личность вора и задержать его на Якорной улице.

В квартире в ходе обыска удалось обнаружить и украденное полотно, которое было возвращено владельцу.

5 июля в Москве следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 70-летней местной жительницы — бывшей сотрудницы МГУ, которая украла из здания университета картину художника Льва Лагорио «Бурное море» стоимостью около шести миллионов рублей.