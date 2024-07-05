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14:44, 5 июля 2024Силовые структуры

Бывшую сотрудницу МГУ осудят за кражу картины стоимостью шесть миллионов рублей

В Москве осудят экс-сотрудницу МГУ за кражу картины Лагорио за 6 млн рублей

Фото: Telegram-канал «ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ»

В Москве следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 70-летней местной жительницы — бывшей сотрудницы МГУ, которая украла из здания университета картину художника Льва Лагорио «Бурное море» стоимостью около 6 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Пенсионерка проходит обвиняемой по статье 158 («Кража») УК РФ. После утверждения прокурором обвинительного заключения ее дело направят в Никулинский районный суд столицы для рассмотрения по существу.

Картину украли в феврале из здания геологического факультета МГУ на Ленинских горах. На след похитительницы силовики вышли через несколько дней. Женщина рассказала, что ей всегда нравилась эта картина, поэтому после открытой лекции она, улучив момент, сняла полотно со стены, вынула его из рамы, свернула и покинула здание. Сейчас «Бурное море» уже вернули МГУ.

Ранее сообщалось, что помимо картины тогда украли семь Wi-Fi роутеров.

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