Неизвестный украл картину и семь роутеров из главного здания МГУ

В Москве ищут неизвестного, укравшего картину и 7 Wi-Fi роутеров из здания МГУ

В Москве неизвестный украл картину XIX века и семь Wi-Fi роутеров из главного здания Московского государственного университета (МГУ) на Воробьевых горах. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, украденная картина «Бурное море» была подарена университету Третьяковской галереей и с 1950-х годов висела на кафедре географического факультета. Накануне произведение искусства пропало. Вместе с картиной пропали и семь Wi-Fi роутеров, которые хранились в подвале здания.

Всего МГУ был нанесен ущерб в размере 300 тысяч рублей. Сейчас столичные полицейские ищут злоумышленника с помощью камер видеонаблюдения.

Ранее в Магаданской области задержали троих мужчин, попытавшихся украсть золотодобывающее оборудование с предприятия.