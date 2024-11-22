Пушилин оценил уровень разрушений Кураховки в ДНР

Пушилин: уровень разрушений Кураховки в ДНР относительно не критический

Взятая под контроль российскими военными Кураховка в Донецкой народной республике (ДНР) получила некритичные разрушения. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«Уровень разрушений населенного пункта относительно не критический. В нем находятся местные жители, будем обеспечивать их всем необходимым», — написал Пушилин.

Глава ДНР отметил, что из Кураховки Вооруженными силами Украины (ВСУ) чаще всего наносились удары по Петровскому району Донецка. Он также напомнил, что населенный пункт находится примерно в семи километрах от Курахово, в котором в настоящее время продолжаются активные боевые действия.

Ранее стало известно о взятии армией России Новодмитровки в ДНР. Информацию об этом подтвердили в Министерстве обороны страны.