Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:11, 22 ноября 2024Бывший СССР

Пушилин оценил уровень разрушений Кураховки в ДНР

Пушилин: уровень разрушений Кураховки в ДНР относительно не критический
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Кадр: Telegram-канал Дениса Пушилина

Взятая под контроль российскими военными Кураховка в Донецкой народной республике (ДНР) получила некритичные разрушения. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«Уровень разрушений населенного пункта относительно не критический. В нем находятся местные жители, будем обеспечивать их всем необходимым», — написал Пушилин.

Глава ДНР отметил, что из Кураховки Вооруженными силами Украины (ВСУ) чаще всего наносились удары по Петровскому району Донецка. Он также напомнил, что населенный пункт находится примерно в семи километрах от Курахово, в котором в настоящее время продолжаются активные боевые действия.

Ранее стало известно о взятии армией России Новодмитровки в ДНР. Информацию об этом подтвердили в Министерстве обороны страны.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия сбросила полуторатонную авиабомбу на солдат ВСУ в Курской области. Мощный взрыв попал на видео

      Уехавший из России комик раскрыл «классическую ошибку эмигранта»

      МИД осудил удары Израиля по внесенному в наследие ЮНЕСКО городу

      Борисов допустил создание частных космодромов в России

      В Венгрии пожаловались на санкции против Газпромбанка

      98-летний мужчина влюбился в 96-летнюю женщину и женился на ней

      Глава МИД Германии назвала Россию частью европейской семьи

      На ЗАЭС рассказали об обстрелах со стороны ВСУ

      В России напомнили Шольцу о времени полета «Орешника» до Берлина

      Троих россиян суд приговорил к длительным срокам за сбыт наркотиков

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше