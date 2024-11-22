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15:04, 22 ноября 2024Россия

Российские войска взяли под контроль еще один населенный пункт в ДНР

Минобороны РФ сообщило о взятии населенного пункта Новодмитровка в ДНР
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенный пункт Новодмитровка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны страны.

Российские войска продолжают продвижение в зоне специальной военной операции. Кроме того, стало известно об усилении позиций в Торецке и Курахово, а также возле Селидово в ДНР.

По сведениям украинского аналитического проекта DeepState, ВС России уверенно идут вперед, оттесняя противника с позиций. Российские военные делают успехи на западе от Селидово на покровском направлении, которое по сей день считается одним из сложнейших для украинских бойцов. Также на южнодонецком направлении состоялось успешное наступление российских солдат для прорыва к Великой Новоселке.

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