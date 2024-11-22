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20:24, 22 ноября 2024Интернет и СМИ

Репортер получил огнестрельное ранение в ходе конфликта с незнакомцем

В пакистанского репортера Надима Ахмада в ходе конфликта выстрелил незнакомец
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: 24newshd.tv

Пакистанский телерепортер Надим Ахмад получил огнестрельное ранение в ходе конфликта с незнакомцем. Об этом сообщил местный телеканал 24 Digital.

Происшествие случилось в городе Карачи. По данным канала, Ахмад сделал замечание незнакомцу, который превысил скорость. Между ними разгорелся конфликт, в какой-то момент мужчина достал оружие и несколько раз выстрелил в репортера.

Одна из пуль задела ногу журналиста. На опубликованном каналом фото он лежит на больничной койке. Однако, как уточняется в статье, здоровью Ахмада ничего не угрожает.

Полиция начала расследование случившегося. Правоохранители намерены получить доступ к записям с камер наблюдения в городе.

Ранее сообщалось, что в США тележурналист канала KSHB-TV Райан Гамбоа получил ранение во время съемки репортажа. Ему оказали помощь на месте, и он продолжил работу.

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