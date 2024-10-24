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12:16, 24 октября 2024Интернет и СМИ

Тележурналиста ранило осколком пули во время съемки репортажа

В США журналист Гамбоа получил ранение осколком пули во время съемки репортажа

Фото: @LucasKunceMO / X

В США тележурналист канала KSHB-TV Райан Гамбоа получил ранение во время съемки репортажа. Об этом сообщает издание Kansas City Star.

Ситуация произошла 22 октября во время предвыборного мероприятия кандидата в Сенат США от штата Миссури Лукаса Кунса. Сообщается, что политик стрелял по мишеням на заднем дворе своего дома, когда осколок одной из пуль ранил в руку Гамбоа, снимавшего репортаж.

Журналисту оказали помощь на месте, и он продолжил работу.

Ранее сообщалось, что репортер американского телеканала CNN Андерсон Купер вышел в прямой эфир во время обрушившегося на США урагана «Милтон» и пострадал. Уточнялось, что журналист получил удар обломком мусора в лицо.

Перед этим стало известно, что на репортера австралийского телеканала Sky News Саймона Лава в прямом эфире напала птица. В результате ему пришлось прервать репортаж.

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      Олег Давыдов
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