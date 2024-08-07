Репортер прервал прямой эфир из-за напавшей на него птицы

Репортер Sky News Саймон Лав прервал прямой эфир из-за напавшей на него птицы

Репортер австралийского телеканала Sky News Саймон Лав был вынужден прервать прямой эфир из-за напавшей на него птицы. Об этом сообщает Daily Mail.

Лав рассказывал об ипотечных кредитах, когда сзади него пролетела птица. Он испугался и отошел в сторону. «На меня только что напали! Простите (...). На меня только что напала птица», — сказал он.

Репортер добавил, что за последние пять минут птица уже несколько раз пыталась его атаковать. Затем журналист продолжил вести репортаж.

Ранее сообщалось, что журналистку хорватского телеканала RTL Ивану Розич облили водой во время репортажа. Инцидент произошел, когда она в прямом эфире говорила о лесных пожарах.

Перед этим репортер австралийского телешоу Today Андреа Кротерс попыталась поцеловать прохожего в прямом эфире. Она довела коллег до истерики.