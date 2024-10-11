Репортер вышел в прямой эфир во время урагана и получил удар обломком мусора в лицо

Ведущий CNN Купер получил удар обломком мусора в лицо во время репортажа

Репортер и телеведущий американского телеканала CNN Андерсон Купер вышел в прямой эфир во время обрушившегося на США урагана «Милтон» и пострадал. Об этом сообщает Daily Mail.

Купер вел репортаж об урагане, когда получил удар обломком мусора в лицо. «Ого! Это было нехорошо», — отреагировал журналист на инцидент. Он добавил, что скоро отправится в безопасное место.

О том, в каком состоянии находится репортер в результате удара обломком, не уточняется.

Ранее стало известно об увеличении числа жертв урагана «Милтон» в США. По данным СМИ, количество тех, кто не выжил в результате разгула стихии, выросло до 14.

О том, что на США надвигается ураган «Милтон», сообщалось 9 октября. По словам экспертов, стихия может принести стране колоссальные разрушения.