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19:53, 11 октября 2024Интернет и СМИ

Репортер вышел в прямой эфир во время урагана и получил удар обломком мусора в лицо

Ведущий CNN Купер получил удар обломком мусора в лицо во время репортажа

Кадр: The Independent

Репортер и телеведущий американского телеканала CNN Андерсон Купер вышел в прямой эфир во время обрушившегося на США урагана «Милтон» и пострадал. Об этом сообщает Daily Mail.

Купер вел репортаж об урагане, когда получил удар обломком мусора в лицо. «Ого! Это было нехорошо», — отреагировал журналист на инцидент. Он добавил, что скоро отправится в безопасное место.

О том, в каком состоянии находится репортер в результате удара обломком, не уточняется.

Ранее стало известно об увеличении числа жертв урагана «Милтон» в США. По данным СМИ, количество тех, кто не выжил в результате разгула стихии, выросло до 14.

О том, что на США надвигается ураган «Милтон», сообщалось 9 октября. По словам экспертов, стихия может принести стране колоссальные разрушения.

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      Олег Давыдов
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