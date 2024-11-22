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15:01, 22 ноября 2024Россия

Россиянка с окровавленным ребенком на руках ворвалась к соседке и попросила выпить

MK.RU: москвичка с окровавленным сыном на руках ворвалась к соседке за выпивкой
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Жительница юго-востока Москвы с двухлетним окровавленным сыном на руках ворвалась к соседке среди ночи и попросила выпить, передает MK.RU.

По сведениям издания, россиянка принесла к соседке ребенка, который уже не дышал. У малыша на лице виднелись ссадины и гематомы, а нос был в крови. Прибывшие по вызову медики реанимировать его не смогли.

Мать не стала отвечать на вопросы соседки о том, что именно произошло с мальчиком.

Как утверждает MK.RU, весной ребенок опрокинул на себя чашку с кипятком. Врачи тогда пересаживали ему кожу.

Соседи рассказали, что женщина нигде не работает и воспитывает четырех детей одна. В ее квартиру постоянно захаживали посторонние люди. Сожитель, который приходится отцом двум последним детям, исчез несколько месяцев назад.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге младенец оказался в больнице с ожогами из-за моющего средства.

ЖЗЛ
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