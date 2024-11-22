Российский регион подвергся атаке беспилотников ВСУ

Губернатор Богомаз: над Брянской областью сбили пять беспилотников ВСУ

В Брянской области сбили украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Он отметил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили обнаружили и уничтожили пять дронов. В результате случившегося никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

Ранее беспилотник влетел во двор частного дома в селе Безымено Белгородской области и взорвался. При атаке пострадал мирный житель. Врачи диагностировали у него баротравму и осколочные ранения.