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00:38, 22 ноября 2024Россия

Российский регион подвергся атаке беспилотников ВСУ

Губернатор Богомаз: над Брянской областью сбили пять беспилотников ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

В Брянской области сбили украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Он отметил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили обнаружили и уничтожили пять дронов. В результате случившегося никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

Ранее беспилотник влетел во двор частного дома в селе Безымено Белгородской области и взорвался. При атаке пострадал мирный житель. Врачи диагностировали у него баротравму и осколочные ранения.

ЖЗЛ
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