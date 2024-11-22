Российскую школьницу поместили в спецучреждение из-за расправы над маленькими сестрами

В Тольятти 13-летняя школьница призналась в расправе над маленькими сестрами

В Тольятти сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства расправы 13-летней школьницы над маленькими сестрами двух и пяти лет. Об этом в пятницу, 22 ноября, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, задержанная силовиками школьница сама созналась в расправе, после чего ее поместили в специальное учреждение. Расправа произошла еще в октябре, после чего было возбуждено уголовное дело.

22 октября сообщалось, что в Уфе суд рассмотрит дело в отношении местного жителя, изнасиловавшего 14-летнюю сестру и расправившегося с ней.