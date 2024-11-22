В социальных сетях набирают миллионы просмотров видео с певцом Прохором Шаляпиным, в которых он признается в ненависти к работе и в любви к роскошному образу жизни. Комментаторы восхищаются его честностью и призывают дать ему звание народного артиста России, объясняя: он озвучивает их тайные мысли и желания. При этом еще недавно певец был объектом насмешек в интернете из-за многочисленных скандалов и романов с женщинами значительно старше него. О том, как Шаляпин превратился из героя желтой прессы в звезду соцсетей и завоевал всенародную любовь, — в материале «Ленты.ру».

«Я не любитель работы»

«Я не хочу работать вообще, я в этом признаюсь. Я хочу отдыхать всю жизнь на островах, в круизах, на Мальдивах, в Европе. (…) Я не стесняюсь того, что я не любитель работы. Гастроли, поездки, вставать в пять утра — это для меня тяжело. Зачем мне это надо? Я встаю [по утрам] каждый раз как на испытание», — пожаловался Шаляпин в эфире YouTubе-шоу «МузLOFT».

Ролик с его признанием завирусился в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) и набрал 3,9 миллиона просмотров. «Слава богу, хоть один нормальный человек. А то все кругом такие продуктивные», «Все мы немного Прохор Шаляпин», «0 процентов осуждения, 100 процентов понимания», «Озвучил тайную мечту всех», — написали под видео пользователи сети.

В другом ролике, который посмотрели 1,3 миллиона раз, Шаляпин рассказал, что любит лежать на диване и не хочет «бежать сломя голову на две-три работы». «Делу — час, а отдыху — все остальное время», — резюмировал артист. «Наконец-то хоть кто-то меня понимает», «Проша, ты не один, нас много», — отреагировали комментаторы.

Чем больше смотрю на Прохора, тем больше его люблю. Человек — рупор нашего времени. Озвучивает мысли миллионов людей Пользовательница под ником irinamanola0610

Ассоциировать себя с Шаляпиным пользователи стали не только из-за высказываний артиста о работе, но и из-за его отношения к еде и здоровому образу жизни. Например, в интервью для радиостанции «Юмор FM» певец заявил, что любит есть на ночь, а также раскритиковал тех, кто занимается бегом для похудения.

Я выхожу на улицу, и люди бегают, меня прям раздражают они. (...) Просто какой-то кошмар. Куда вы все бежите? От себя не уйдешь. Все равно сейчас придешь [домой] и пельменей навернешь. И бесполезно, что вы бегали, что нет. Я так себя успокаиваю певец Прохор Шаляпин в интервью для радиостанции «Юмор FM»

«Обожаю Прохора, блин, какой же он классный», «У Прохора чувство юмора зашкаливает», «Философия Прохора мне прям заходит очень хорошо», «Прохору срочно надо дать звание народного артиста, его любит народ», — восхищались откровенностью певца комментаторы.

«Зачем думать о деньгах, если в мире полно состоятельных женщин?»

Шаляпин прославился на всю страну в начале 2010-х годов, когда в эфире федеральных телеканалов бурно обсуждали брак исполнителя с предпринимательницей Ларисой Копенкиной, которая была старше его на 28 лет. Впоследствии за ним закрепилась репутация любителя богатых пожилых женщин, и он стал регулярным гостем ток-шоу и любимым героем желтой прессы.

В Рунете считали Шаляпина фриком и высмеивали его любовные предпочтения, создавая с ним многочисленные мемы. Также артиста сравнивали с другой звездой телешоу — Гогеном Солнцевым, тоже неоднократно попадавшем в скандалы из-за романов с женщинами значительно старше него.

Мем с Прохором Шаляпиным Изображение: Pikabu

Сам Шаляпин охотно изображал молодого человека, живущего за счет возрастных любовниц. «Я хочу ходить, улыбаться, мечтать, отдыхать. Зачем мне думать о деньгах, если в мире полно состоятельных женщин? Ничто не украшает женщину так, как ее миллионы», — рассуждал он в интервью для YouTube-канала «Тата Тут».

Спустя годы певец начал утверждать, что на самом деле образ альфонса для него создали телевизионщики. По словам Шаляпина, редакторы телешоу сами придумывали скандалы вокруг его жизни ради высоких рейтингов. Как объяснил исполнитель, он участвовал в таких передачах, потому что в противном случае о нем бы попросту забыли. Шаляпин уточнил, что ему не нравилось сниматься в подобных шоу, но благодаря им он мог зарабатывать на жизнь.

Мне звонили с какого-нибудь центрального канала и предлагали: «Давай снимем [выпуск про] твой развод, давай снимем про ДНК[-тест], снимем про детектор [лжи]». И я иногда говорил: «Ой, нет, я больше не могу». Потому что каждый раз после этих программ я приходил домой, в ванну ложился и просто отмокал, потому что меня реально незаслуженно макали в такое дермище певец Прохор Шаляпин в интервью для YouTubе-канала DC HUB

«Звезды здесь все, а я — легенда»

Прохор Шаляпин — это псевдоним артиста, его настоящее имя — Андрей Захаренков. Певец появился на свет в Волгограде в 1983 году. Его отец был сталеваром, а мать работала поваром. В детстве Шаляпин учился в музыкальной школе по классу баяна и был вокалистом в различных музыкальных коллективах.

Дебют Шаляпина на телевидении состоялся в 1998 году, когда он стал участником передачи «Утренняя звезда». В эфире программы он исполнил песни «Нереальный сон» и «Не отрекаются любя» и занял третье место

После окончания школы Шаляпин переехал в Москву, где поступил в Государственный музыкально-педагогический институт имени Ипполитова-Иванова на отделение «Народное пение». Затем он учился в Российской академии музыки имени Гнесиных, его дипломная работа была посвящена творчеству оперного певца Федора Шаляпина и русской народной песне.

Снова на телевидении он появился в 2006 году как участник шестого сезона музыкального реалити-шоу «Фабрика звезд». Его съемки в проекте сопровождались громким скандалом: певец пытался выдать себя за потомка оперного певца Федора Шаляпина, для чего взял псевдоним Прохор Шаляпин. Однако в итоге обман раскрыли.

В одном из выпусков дневников «Фабрики звезд» Шаляпин обратился к другим участникам шоу с фразой: «Звезды здесь все, а я — легенда»

Прохор Шаляпин Фото: @shalyapin_official

На «Фабрике звезд» Шаляпин занял четвертое место. Когда проект завершился, артист заключил контракт с музыкальным продюсером Виктором Дробышем. Они записали несколько эстрадных версий народных песен, но затем прекратили сотрудничество из-за разногласий. После этого певец начал сам писать песни.

Позднее Дробыш заявил, что Шаляпин мог стать артистом наподобие Николая Баскова, но загубил свою карьеру из-за участия в треш-шоу. «У нас есть много бестолковых, бездарных идиотов, которые на рынке существуют. По факту что он поет и кто он, многие даже не знают. Яркий пример — Прохор Шаляпин», — говорил продюсер.

Шаляпин назвал высказывание Дробыша дешевым хайпом и попыткой напомнить о себе. «Вся история Дробыша уместится на страницах скандальной желтой прессы. Так что недалеко он от меня ушел, поэтому о чем тут говорить еще», — отреагировал он на критику продюсера.

«Уделает кого угодно»

Также по сети широко разошлись видеофрагменты интервью артиста журналистке Алене Жигаловой, ведущей авторского интернет-шоу «Алена, блин!». Например, в одном из них звезда телешоу высмеял интервьюершу, упрекнув ее в непрофессионализме.

Ален, прости, есть люди, которые оканчивают МГУ, у них высшее образование, они очень начитанные, очень грамотные, из благородных семей, и они остаются не у дел, понимаешь. А ты такая — раз, приехала, локтями всех растолкала и входишь в пятерку самых известных журналистов певец Прохор Шаляпин в интервью для шоу «Алена, блин!»

В ответ Жигалова заявила, что окончила факультет журналистики Санкт-Петербургского государственного университета. «Че правда?» — удивленно спросил Шаляпин и рассмеялся. «Прохор молодец, поставил на место», «Я, конечно, молодая еще, но начинаю влюбляться в этого харизматичного мужчину», — прокомментировали видео пользователи.

В другом ролике Шаляпин пошутил, что Жигаловой «к лицу работа продавщицы в магазине». «Быть продавщицей в магазине — это замечательная профессия. (…) Ты бы очень вписалась в прилавок, любой магазин выбирай, ты будешь везде своя», — поиронизировал исполнитель, обращаясь к журналистке.

Популярной у пользователей стала нарезка из шоу Жигаловой «Алена, блин! Посидим» с певцом. В ролике, набравшем миллион просмотров, Шаляпин пошутил, что рука журналистки похожа на мужскую, что есть «хоровод женихов на ее имущество», а также пожелал собеседнице, чтобы у нее «был секс каждый день непонятно с кем».

Прохор Шаляпин Фото: @shalyapin_official

Комментаторы пришли в восторг от острот певца. «Закопал без лопаты», «А Прошка-то не прост вовсе, уделает кого угодно, язычок остренький, Алена проигрывает явно», «Вот всегда нравился он мне, такой вроде чудик, но не злобный, не завистливый, добрый и душевный какой-то», «Шаляпин обаятельный, без злобы, с чувством юмора», — похвалили пользователи певца.

Позднее Шаляпин заявил, что у него не было задачи оскорбить журналистку или самоутвердиться за ее счет. «Она пыталась меня заставить играть по ее правилам. (…) Мы с ней сыграли вничью. Я не считаю себя победителем в нашем интервью. Но юмор, который разошелся по сети, — это победа общая», — добавил он.

«Сказал вслух то, что многие думают»

Комментируя новую волну популярности в соцсетях, Шаляпин признался, что ему приятно читать положительные комментарии пользователей. «Мама мне с детства кричала: "Твой юмор никто не понимает, кроме меня". У меня много такого своеобразного юмора, и [теперь] люди это понимают», — высказался певец.

Мне приятно, что сейчас я гуляю по центру Москвы где-нибудь, и [люди] меня встречают, [говорят]: «Прохор, вы нам нравитесь. Прохор, вы крутой». (…) Люди, слава богу, стали признаваться в том, что я не открыл своими высказываниями Америку, на самом деле просто сказал вслух то, что многие думают певец Прохор Шаляпин в интервью для YouTubе-канала DC HUB

Его жизненная философия строится на том, что главная роскошь в жизни — быть свободным. «Чем свободнее ты, (я не говорю про одиночество, я говорю про свободу, каждый сам поймет, что это такое) тем, наверное, ты счастливее. Все мои подружки, которым по сто лет, дожили [до такого возраста], потому что они были свободны», — пояснил он.

Прохор Шаляпин Фото: @shalyapin_official

Во многих роликах, опубликованных на его странице в соцсетях, Шаляпин желает подписчикам быть свободными, никогда не работать и много путешествовать. «Желаю жить — не тужить, радоваться жизни, отдыхать на Мальдивах, ездить по нашей стране-матушке (...) и ни в чем себе не отказывать», — обратился он к поклонникам в одном из роликов.

«Считаю, что новогоднее поздравление президента должно выглядеть именно так», «Вот наконец-то нормальные пожелания. А не вот эти вот ваши "карьерного роста, амбициозных задач"», «Так вот ты какая, старость. Прохор кажется прекрасным красавчиком», «С этого дня он мой психотерапевт», — написали под его видео пользователи.