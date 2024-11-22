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11:52, 22 ноября 2024Мир

Стало известно содержание разговора Трампа с европейскими лидерами после победы на выборах

WP: Трамп поинтересовался мнением европейских лидеров о Путине и Зеленском
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп после победы на выборах провел ряд телефонных разговоров с главами европейских государств и поинтересовался у них мнением о российском лидере Владимире Путине и «плане победы» президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP).

По данным газеты, подобные разговоры состоялись с лидерами Франции, Польши, Дании, Чехии и других стран Европы. В беседе с изданием один высокопоставленный немецкий чиновник рассказал, что звонки были «более дружелюбными, чем ожидалось».

«Трамп был в большей степени в режиме слушателя — хорошо подготовлен и не бессвязно говорил», — раскрыл чиновник содержание разговора.

Ранее немецкий чиновник в беседе с The Washington Post заявил, что Трамп должен решить проблему Украины так, чтобы она не вернулась. По его словам, условием любого успешного мирного соглашения должна стать невозможность повторения конфликта, «потому что безопасность Украины будет защищена».

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