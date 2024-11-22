Стало известно содержание разговора Трампа с европейскими лидерами после победы на выборах

WP: Трамп поинтересовался мнением европейских лидеров о Путине и Зеленском

Избранный президент США Дональд Трамп после победы на выборах провел ряд телефонных разговоров с главами европейских государств и поинтересовался у них мнением о российском лидере Владимире Путине и «плане победы» президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP).

По данным газеты, подобные разговоры состоялись с лидерами Франции, Польши, Дании, Чехии и других стран Европы. В беседе с изданием один высокопоставленный немецкий чиновник рассказал, что звонки были «более дружелюбными, чем ожидалось».

«Трамп был в большей степени в режиме слушателя — хорошо подготовлен и не бессвязно говорил», — раскрыл чиновник содержание разговора.

Ранее немецкий чиновник в беседе с The Washington Post заявил, что Трамп должен решить проблему Украины так, чтобы она не вернулась. По его словам, условием любого успешного мирного соглашения должна стать невозможность повторения конфликта, «потому что безопасность Украины будет защищена».