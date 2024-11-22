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10:20, 22 ноября 2024Мир

В Европе дали Трампу совет по Украине

WP: Трамп должен решить проблему Украины так, чтобы она не вернулась
Семен Александров (редактор)

Фото: Justin Lane / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп должен решить проблему Украины так, чтобы она не вернулась. Такой совет политику дал немецкий чиновник, сообщает The Washington Post (WP).

«Помните, что Вам нужно решить проблему Украины таким образом, чтобы она не вернулась и не преследовала вас во время вашего президентского срока», — обратился к политику источник издания.

По его словам, условием любого успешного мирного соглашения должно стать то, что «этот конфликт никогда не повторится, потому что безопасность Украины будет защищена».

Ранее стало известно, что генсек НАТО Марк Рютте планирует совершить поездку в США и посетить резиденцию избранного американского президента в Мар-а-Лаго, чтобы обсудить с ним конфликт на Украине и не идти на уступки России.

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