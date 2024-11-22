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17:05, 22 ноября 2024Россия

Священник раскрыл исповеди российский бойцов СВО

Священник из Новосибирска рассказал, что бойцы СВО говорят на исповедях
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Протиерей Дмитрий Бабкин из Новосибирска рассказал, что российские бойцы специальной военной операции (СВО) на Украине говорят на исповедях. По его словам, «атеистов в окопах нет», пишет «Московский комсомолец».

Священник рассказал, что у военных нет озлобленности на повседневные проблемы. «Люди, бывает, злятся из-за проблем повседневных, у бойцов такой озлобленности нет. Они не позволяют себе роптать на Бога и кричать: «За что мне это все?!». Для военных главное — вернуться живым домой, пусть раненым», — отметил протиерей.

Участники СВО также рассказывали священнику много историй о чудесном спасении — например, как осколки от снарядов проходили сквозь бронежилет, но застревали в деревянных иконах.

«Такое было и в годы Великой Отечественной войны, когда мамы и бабушки вкладывали молитвы, от руки написанные. Сейчас ребята тоже носят с собой иконки, пояски просят, на руку обматывают. Так есть понимание живого присутствия», — сказал Бабкин.

Российский священник также рассказал о российском бойце, который якобы увидел беса и решил прийти на исповедь. «Потом боец приходил, ставил свечи. Молился не столько за себя, сколько за своих сослуживцев», — рассказал отец Дмитрий.

Ранее священник Геннадий Бочаров рассказал о спасшей бойца на СВО иконе. По его словам, мать военнослужащего молилась перед Казанской иконой Божией Матери, после чего сыну пришло явление Царицы Небесной, которая спасла его от неминуемой смерти.

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