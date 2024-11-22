Священник раскрыл исповеди российский бойцов СВО

Священник из Новосибирска рассказал, что бойцы СВО говорят на исповедях

Протиерей Дмитрий Бабкин из Новосибирска рассказал, что российские бойцы специальной военной операции (СВО) на Украине говорят на исповедях. По его словам, «атеистов в окопах нет», пишет «Московский комсомолец».

Священник рассказал, что у военных нет озлобленности на повседневные проблемы. «Люди, бывает, злятся из-за проблем повседневных, у бойцов такой озлобленности нет. Они не позволяют себе роптать на Бога и кричать: «За что мне это все?!». Для военных главное — вернуться живым домой, пусть раненым», — отметил протиерей.

Участники СВО также рассказывали священнику много историй о чудесном спасении — например, как осколки от снарядов проходили сквозь бронежилет, но застревали в деревянных иконах.

«Такое было и в годы Великой Отечественной войны, когда мамы и бабушки вкладывали молитвы, от руки написанные. Сейчас ребята тоже носят с собой иконки, пояски просят, на руку обматывают. Так есть понимание живого присутствия», — сказал Бабкин.

Российский священник также рассказал о российском бойце, который якобы увидел беса и решил прийти на исповедь. «Потом боец приходил, ставил свечи. Молился не столько за себя, сколько за своих сослуживцев», — рассказал отец Дмитрий.

Ранее священник Геннадий Бочаров рассказал о спасшей бойца на СВО иконе. По его словам, мать военнослужащего молилась перед Казанской иконой Божией Матери, после чего сыну пришло явление Царицы Небесной, которая спасла его от неминуемой смерти.