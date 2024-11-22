Участник СВО постирал вещи в радиоактивной воде и стал гнить заживо

Участник СВО с Урала постирал вещи в радиоактивной воде и стал гнить заживо

Участник специальной военной операции (СВО) из Екатеринбурга постирал вещи в радиоактивной воде и стал гнить заживо. Об этом рассказал URA.ru военный адвокат Петр Портнягин.

По словам юриста, боец находился на территории одной из недружественных стран — какой именно, не уточняется. Находясь на корабле, мужчина решил постирать одежду в воде, которая оказалась зараженной.

Симптомы лучевой болезни стали проявляться уже через несколько дней, отметил Портнягин. «Сейчас у солдата некроз, разрушение костей», — пояснил он. Мужчина планирует уводиться из Российской армии по состоянию здоровья.

Ранее Минобороны назвало тех, кто будет получать дополнительную выплату за ранение в зоне СВО. Речь идет о военнослужащих, получивших инвалидность, пояснила заместитель главы оборонного ведомства Анна Цивилева.