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12:14, 22 ноября 2024Россия

Участник СВО постирал вещи в радиоактивной воде и стал гнить заживо

Участник СВО с Урала постирал вещи в радиоактивной воде и стал гнить заживо
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Река / ТАСС

Участник специальной военной операции (СВО) из Екатеринбурга постирал вещи в радиоактивной воде и стал гнить заживо. Об этом рассказал URA.ru военный адвокат Петр Портнягин.

По словам юриста, боец находился на территории одной из недружественных стран — какой именно, не уточняется. Находясь на корабле, мужчина решил постирать одежду в воде, которая оказалась зараженной.

Симптомы лучевой болезни стали проявляться уже через несколько дней, отметил Портнягин. «Сейчас у солдата некроз, разрушение костей», — пояснил он. Мужчина планирует уводиться из Российской армии по состоянию здоровья.

Ранее Минобороны назвало тех, кто будет получать дополнительную выплату за ранение в зоне СВО. Речь идет о военнослужащих, получивших инвалидность, пояснила заместитель главы оборонного ведомства Анна Цивилева.

ЖЗЛ
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