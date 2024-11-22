Уехавший из России комик раскрыл «классическую ошибку эмигранта»

Комик Белый заявил, что после эмиграции стал обращать внимание на цены

Известный стендап-комик Руслан Белый (внесен Минюстом в реестр иноагентов), уехавший из России и живущий в Барселоне, раскрыл типичную ошибку эмигранта. На эту тему он высказался в беседе с коллегой Данилой Поперечным (внесен Минюстом в реестр иноагентов), видео вышло на YouTube.

Белый заявил, что, живя в Москве, он не обращал внимания на стоимость разных товаров и услуг, однако стал это делать после переезда за границу. Кроме того, он отметил, что мысленно переводил цены в рубли и неприятно удивлялся.

«Это было первые полгода. Я всегда это переводил. Это классическая ошибка эмигранта», — добавил комик. По его словам, позднее он посетил другие европейские города и страны и понял, что цены там выше, чем в Барселоне.

Ранее стало известно, что суд в Москве отклонил жалобу Белого на отказ снять с него статус иностранного агента.

Перед этим Белый сравнил жизнь в Москве и Барселоне. Комик назвал столицу России лучшим городом в мире и уточнил, что в Москве лучше развита инфраструктура, чем в испанской столице.

