Уехавший из России стендап-комик назвал минус жизни в Дубае

Комик Поперечный заявил, что ему было сложно жить в Дубае из-за жаркого климата

Известный российский стендап-комик и блогер Данила Поперечный (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), уехавший из России, назвал минус жизни в Дубае. В выпуске подкаста «Без души», доступном на YouTube, он заявил, что считает таковым жаркий климат.

Юморист рассказал, что, переезжая из России, думал, что они с женой смогут жить в Дубае, так как в городе было много их общих знакомых. Поперечный уточнил, что они с супругой прожили в ОАЭ полгода, однако это оказалось плохим опытом для пары.

«Вроде бы недалеко, можно летать без визы, как будто бы можно попробовать. А потом мы вышли на улицу летом в плюс 57 градусов», — отметил Поперечный.

Комик также добавил, что в США, где они с женой живут в настоящее время, не так жарко, как в ОАЭ.

Ранее Поперечный пожаловался на дороговизну одного вида услуг в США. Он счел дорогостоящим обслуживание электромобиля. Юморист признался, что из-за этого научился самостоятельно работать с машиной.