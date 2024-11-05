Живущий в США комик пожаловался на дороговизну одного вида услуг в стране

Комик Поперечный заявил, что обслуживание электромобиля в США стоит дорого

Известный российский стендап-комик и блогер Данила Поперечный (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), живущий в США, пожаловался на дороговизну одного вида услуг в стране. Об этом он порассуждал в выпуске шоу «Слишком поздно», доступном на YouTube.

Поперечный рассказал, что обслуживание электромобиля в США стоит дорого. «Когда я посмотрел, сколько стоит здесь вызвать человека и установить зарядку для Tesla, я, *** [блин], научился делать это сам. Я держался за оголенные провода и такой: "Все еще стоит этого риска"», — заявил он.

Ранее Поперечный, ненадолго приезжавший в Москву, назвал удивившую его особенность. Когда комик вызывал такси, к нему приезжали машины только неизвестных ему марок. Юморист связал это с тем, что из страны ушли известные бренды, и из-за этого в России стало больше азиатских автомобилей.

До этого стендапер раскрыл преимущество России перед США. Поперечный отметил, что в его родной стране еда намного вкуснее, чем в Соединенных Штатах.