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10:58, 5 ноября 2024Интернет и СМИ

Живущий в США комик пожаловался на дороговизну одного вида услуг в стране

Комик Поперечный заявил, что обслуживание электромобиля в США стоит дорого
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Известный российский стендап-комик и блогер Данила Поперечный (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), живущий в США, пожаловался на дороговизну одного вида услуг в стране. Об этом он порассуждал в выпуске шоу «Слишком поздно», доступном на YouTube.

Поперечный рассказал, что обслуживание электромобиля в США стоит дорого. «Когда я посмотрел, сколько стоит здесь вызвать человека и установить зарядку для Tesla, я, *** [блин], научился делать это сам. Я держался за оголенные провода и такой: "Все еще стоит этого риска"», — заявил он.

Ранее Поперечный, ненадолго приезжавший в Москву, назвал удивившую его особенность. Когда комик вызывал такси, к нему приезжали машины только неизвестных ему марок. Юморист связал это с тем, что из страны ушли известные бренды, и из-за этого в России стало больше азиатских автомобилей.

До этого стендапер раскрыл преимущество России перед США. Поперечный отметил, что в его родной стране еда намного вкуснее, чем в Соединенных Штатах.

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