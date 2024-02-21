Популярный комик оценил еду в США словами «в России вкуснее в миллион раз»

Комик Поперечный заявил, что еда в России вкуснее, чем в США

Популярный стендап-комик Данила Поперечный, переехавший в США, оценил еду в этой стране словами «в России вкуснее в миллион раз». Об этом он высказался в подкасте певца и блогера Эльдара Джарахова, видео доступно на YouTube.

«У меня сейчас ощущение того, что все, к чему я привык в России, вкуснее в миллион раз», — оценил Поперечный еду в Соединенных Штатах Америки. При этом комик отметил, что в США есть много вкусных продуктов, которых нет в России. «Например, там есть хлеб для сэндвичей, который сделан из теста для круассанов», — объяснил он.

Комик рассказал, что его супруга, блогерша Полина Чистякова, переживала после переезда в США, что они не смогут найти в новой стране привычные им продукты. «И она прям начала чуть-чуть загоняться из-за этого, но когда мы нашли этот хлеб, она такая: "Ладно". Свет в конце тоннеля замерцал», — добавил он.

Ранее Поперечный назвал преимущество России перед Америкой. Комик рассказал, что на улицах Лос-Анджелеса много бездомных.

О том, что Поперечный вместе с Чистяковой переехали в Лос-Анджелес, стало известно в январе 2023 года. Они объяснили, что выбрали для жизни этот город, так как там жили многие их знакомые и друзья.