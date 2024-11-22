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08:17, 22 ноября 2024Россия

Украинские дроны уничтожили над Брянской областью

Минобороны доложило об уничтожении двух дронов ВСУ над Брянской областью
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Российские дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Брянской областью. Об этом доложили в Минобороны, подробный комментарий приводится в Telegram-канале ведомства.

Устройства были ликвидированы в период с 6:30 до 6:50 в пятницу, 22 ноября. Беспилотники относились к самолетному типу, разъяснили в Минобороны.

Других деталей о произошедшем в ведомстве не привели.

До этого сообщалось, что в Калужской области силы ПВО уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Губернатор российского региона Владислав Шапша тогда уточнил, что никто из мирных жителей не пострадал, значительных разрушений на земле также выявлено не было.

Еще раньше губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал о пяти сбитых дронах над регионом.

ЖЗЛ
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