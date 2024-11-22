Украинские дроны уничтожили над Брянской областью

Минобороны доложило об уничтожении двух дронов ВСУ над Брянской областью

Российские дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Брянской областью. Об этом доложили в Минобороны, подробный комментарий приводится в Telegram-канале ведомства.

Устройства были ликвидированы в период с 6:30 до 6:50 в пятницу, 22 ноября. Беспилотники относились к самолетному типу, разъяснили в Минобороны.

Других деталей о произошедшем в ведомстве не привели.

До этого сообщалось, что в Калужской области силы ПВО уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Губернатор российского региона Владислав Шапша тогда уточнил, что никто из мирных жителей не пострадал, значительных разрушений на земле также выявлено не было.

Еще раньше губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал о пяти сбитых дронах над регионом.