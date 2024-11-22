В российском регионе уничтожили семь беспилотников

Губернатор Шапша: ночью в Калужской области силы ПВО уничтожили семь БПЛА

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на окраине Калуги, еще один сбили в Дзержинском районе. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Калужской области Владислав Шапша.

«По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет», — уточнил губернатор российского региона.

Тем временем в Минобороны России заявили, что Украина за ночь выпустила более двух десятков БПЛА по трем регионам — Брянской, Калужской и Курской областям.

Ранее в Калужской области обнаружили обломки беспилотника. Фрагменты летательного аппарата нашли жители Мосальского района. В связи с обнаружением обломков дрона губернатор напомнил о правилах предосторожности. Фрагменты беспилотника могут быть опасны, предупредил Шапша.