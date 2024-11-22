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07:06, 22 ноября 2024Россия

В российском регионе уничтожили семь беспилотников

Губернатор Шапша: ночью в Калужской области силы ПВО уничтожили семь БПЛА
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на окраине Калуги, еще один сбили в Дзержинском районе. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Калужской области Владислав Шапша.

«По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет», — уточнил губернатор российского региона.

Тем временем в Минобороны России заявили, что Украина за ночь выпустила более двух десятков БПЛА по трем регионам — Брянской, Калужской и Курской областям.

Ранее в Калужской области обнаружили обломки беспилотника. Фрагменты летательного аппарата нашли жители Мосальского района. В связи с обнаружением обломков дрона губернатор напомнил о правилах предосторожности. Фрагменты беспилотника могут быть опасны, предупредил Шапша.

ЖЗЛ
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