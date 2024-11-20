Обломки дрона нашли в российском регионе

Обломки беспилотника нашли в Калужской области

Обломки беспилотника нашли в Калужской области. Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша в Telegram.

Фрагменты летательного аппарата нашли жители Мосальского района. На место уже прибыла оперативная группа.

В связи с обнаружением обломков дрона губернатор напомнил жителям о правилах предосторожности. Фрагменты летательных аппаратов могут быть опасны, подчеркнул он.

В ночь на 20 ноября украинские войска выпустили по России десятки беспилотников. Минобороны России отчиталось об уничтожении свыше 40 дронов.