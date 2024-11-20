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13:11, 20 ноября 2024Россия

Обломки дрона нашли в российском регионе

Обломки беспилотника нашли в Калужской области
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Roman Chop / AP

Обломки беспилотника нашли в Калужской области. Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша в Telegram.

Фрагменты летательного аппарата нашли жители Мосальского района. На место уже прибыла оперативная группа.

В связи с обнаружением обломков дрона губернатор напомнил жителям о правилах предосторожности. Фрагменты летательных аппаратов могут быть опасны, подчеркнул он.

В ночь на 20 ноября украинские войска выпустили по России десятки беспилотников. Минобороны России отчиталось об уничтожении свыше 40 дронов.

ЖЗЛ
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